الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شاب بطلق نارى فى مشاجرة بالقليوبية

مصرع شاب بطلق ناري
مصرع شاب بطلق ناري فى مشاجرة

لقي شاب مصرعه إثر إصابته بطلقٍ ناري فرد خرطوش، بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية على أيدي 4 أشخاص من بينهم صديقه إثر مشاجرة نشبت بينهم.

وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرَّحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفي والقبض على المتهمين.

تفاصيل الحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية، بورود بلاغ بمصرع شاب يُدعى "محمد فيشاوى"- 23 عامًا، إثر إصابته بطلق ناري فرد خرطوش.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبيَّن نشوب مشاجرة مع 4 أشخاص من بينهم صديقه، بسبب خلافات بينهم، فقام بإطلاق عيار ناري فرد خرطوش أودى بحياته.

وجرى نقل الجثة لمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، والتي أصدرت قرارها السابق.

شبرا الخيمة طلق ناري امن القليوبية مصرع شاب محافظة القليوبية

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