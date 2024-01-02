الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل إحالة المتهمين بقتل عاطل أثناء مشاجرة بالمرج للمحاكمة

ارشيفية
ارشيفية

قررت جهات التحقيق بالمرج، تحت إشراف محامي عام شرق القاهرة الكلية، إحالة المتهمين بقتل عاطل أثناء مشاجرة بدائرة القسم، للمحاكمة العاجلة.

 

كانت قد تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بالعثور على جثة عاطل بها إصابات متفرقة بالجسم، وكذا رش خرطوش بدائرة القسم لحدوث مشاجرة بينه وبين 3 أشخاص.

 

وبالفحص تم تحديد وضبط المتهمين وبحوزتهم بندقية خرطوش وعدد 5 طلقات من ذات العيار – سلاح أبيض، والمستخدمان في ارتكاب الواقعة، واعترفوا بأنه أثناء سير اثنان منهم مُستقلان دراجة نارية بدائرة القسم قام المجنى عليه بمحاولة استيقاف الدراجة، ما أسفر عن الاصطدام بإحدى الفتيات حال سيرها وسقوطها أرضًا فقام الأهالي والمجني عليه بالتعدي عليهما بالضرب.

 

وعقب علمهما بمكان تواجد المجني عليه استعنا بالمتهم الآخر وتوجهوا إليه وبحوزتهم الأسلحة النارية والبيضاء وكذا عصا خشبية "شومة" وقاموا بالتعدي على المجنى عليه بالضرب ثم قاموا بإطلاق عيار ناري محدثين إصابته والتي أودت بحياته.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية

وزارة الداخلية امن القاهرة النيابة العامة جهات التحقيق الجريمة

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