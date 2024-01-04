3 ضحايا.. تطور جديد في اطلاق نار بمحل كباب شهير بأكتوبر

ارتفع عدد ضحايا اطلاق النيران داخل محل كبابجي شهير في مدينة 6 أكتوبر إلى 3 أشخاص بعد أن فارق محاسب الحياة متأثرًا بإصابته.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في اطلاق النيران داخل محل كبابجي شهير والذي اطلق فيها شاب الرصاص على شقيقه وابن شقيقه وصديقه ثم اطلق النيران على نفسه ليفارق الحياة.

وأشارت التحريات إلى أن الشقيقين يعملان في مجال دباغة الجلود ويمتلكان مبالغ مالية طائلة ويوجد بينهما خلاف على الميراث وتوجهوا لتناول طعام الغداء في المطعم وأثناء تحدثهم سويًا نشبت مشادة كلامية بين الشقيقين، فقام أحدهما وفتح النيران من طبنجة على الثلاثة الآخرين.

شهد مطعم كبابجي شهير بـ6 أكتوبر واقعة اطلاق أعيرة نارية بداخله ما أسفر عن سقوط 4 ضحايا بين متوفين ومصابين تم نقلهم الى المستشفى.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من غرفة النجدة باطلاق أعيرة نارية داخل محل كبابجي شهير بمدينة اكتوبر، وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة بسرعة انتقال القوات لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

تراس اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية قوة امنية وانتقلت لمسرح البلاغ وتبين العثور على جثتي رجلين و٢ آخرين مصابين، تم نقلهم الى المستشفى، واشارت التحريات الى ان الجثتين لشقيقين كانا برفقة ابن احدهما وصديق لهم وتوجهوا جميعهم للمطعم لتناول الغداء واثناء تحدثهم نشبت مشادة كلامية بين الشقيقان بسبب خلافات على الميراث.

اضافت التحريات ان احد الشقيقان اخرج سلاح ناري طبنجة واطلق الرصاص على الثلاثة الاخرين فقتل شقيقه واصاب ابن شقيقه وصديقهم ثم فاجأ الجميع باطلاق النيران على نفسه ليلقى مصرعه في الحال.

وفر رواد المطعم هاربين فور اطلاق النيران وناقشهم ضباط مباحث اكتوبر ليسردوا تفاصيل الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.