الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

3 ضحايا.. تطور جديد في اطلاق نار بمحل كباب شهير بأكتوبر

طلق ناري
طلق ناري

ارتفع عدد ضحايا اطلاق النيران داخل محل كبابجي شهير في مدينة 6 أكتوبر إلى 3 أشخاص بعد أن فارق محاسب الحياة متأثرًا بإصابته. 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في اطلاق النيران داخل محل كبابجي شهير والذي اطلق فيها شاب الرصاص على شقيقه وابن شقيقه وصديقه ثم اطلق النيران على نفسه ليفارق الحياة. 

وأشارت التحريات إلى أن الشقيقين يعملان في مجال دباغة الجلود ويمتلكان مبالغ مالية طائلة ويوجد بينهما خلاف على الميراث وتوجهوا لتناول طعام الغداء في المطعم وأثناء تحدثهم سويًا نشبت مشادة كلامية بين الشقيقين، فقام أحدهما وفتح النيران من طبنجة على الثلاثة الآخرين. 

شهد مطعم كبابجي شهير بـ6 أكتوبر واقعة اطلاق أعيرة نارية بداخله ما أسفر عن سقوط 4 ضحايا بين متوفين ومصابين تم نقلهم الى المستشفى. 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من غرفة النجدة باطلاق أعيرة نارية داخل محل كبابجي شهير بمدينة اكتوبر، وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة بسرعة انتقال القوات لفحص البلاغ وبيان ملابساته. 

تراس اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية قوة امنية وانتقلت لمسرح البلاغ وتبين العثور على جثتي رجلين و٢ آخرين مصابين، تم نقلهم الى المستشفى، واشارت التحريات الى ان الجثتين لشقيقين كانا برفقة ابن احدهما وصديق لهم وتوجهوا جميعهم للمطعم لتناول الغداء واثناء تحدثهم نشبت مشادة كلامية بين الشقيقان بسبب خلافات على الميراث. 

txt

قتيلان ومصابان.. إطلاق نار داخل محل كبابجى شهير بسبب الميراث

txt

"رماني وبنته في الشارع".. رجل أعمال شهير في محكمة الأسرة بعد 50 سنة جواز

اضافت التحريات ان احد الشقيقان اخرج سلاح ناري طبنجة واطلق الرصاص على الثلاثة الاخرين فقتل شقيقه واصاب ابن شقيقه وصديقهم ثم فاجأ الجميع باطلاق النيران على نفسه ليلقى مصرعه في الحال. 

وفر رواد المطعم هاربين فور اطلاق النيران وناقشهم ضباط مباحث اكتوبر ليسردوا تفاصيل الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

النيابة العامة محل كبابجي شهير أكتوبر اطلاق اعيرة نارية كبابجي شهير ٣ ضحايا

الأكثر قراءة

عاجل.. تحركات أمريكية لمنع اندلاع حرب جديدة بعد اغتيال العارورى

قرار جديد من الأهلى يؤجل إتمام صفقة عمر كمال عبدالواحد

معاقبة واضعى امتحان التربية الفنية للأول الإعدادى بالفيوم

عاجل.. "التعليم" تُحدد تفاصيل إجراءات وموعد امتحانات الثانوية العامة 2024

هل الموعد الحالى مناسب لشراء الذهب فى مصر؟.. تقرير يوضح

انهيار جزء من سقف مصنع تحت الإنشاء بطريق "مصر- الإسكندرية" فى أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار