قتيلان ومصابان.. اطلاق نار داخل محل كبابجي شهير بسبب الميراث

شهد مطعم كبابجي شهير بـ6 أكتوبر واقعة اطلاق أعيرة نارية داخله ما أسفر عن سقوط 4 ضحايا بين متوفين ومصابين تم نقلهم الى المستشفى.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من غرفة النجدة باطلاق أعيرة نارية داخل محل كبابجي شهير بأكتوبر، ووجه اللواء هشام ابو النصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، بسرعة انتقال القوات لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

ترأس اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية قوة امنية وانتقلت لمسرح البلاغ وتبين العثور على جثتي رجلين و2 آخرين مصابين، تم نقلهم الى المستشفى، وأشارت التحريات إلى أن الجثتين لشقيقين كانا برفقة ابن احدهما وصديق لهم وتوجهوا جميعهم للمطعم لتناول الغداء واثناء تحدثهم نشبت مشادة كلامية بين الشقيقان بسبب خلافات على الميراث.

أضافت التحريات أن أحد الشقيقين اخرج سلاح ناري طبنجة واطلق الرصاص على الثلاثة الاخرين فقتل شقيقه واصاب ابن شقيقه وصديقهم ثم فاجأ الجميع باطلاق النيران على نفسه ليلقى مصرعه في الحال.

فر رواد المطعم هاربين فور اطلاق النيران وناقشهم ضباط مباحث اكتوبر ليسردوا تفاصيل الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.