ضبط 3 أشخاص حاولوا سرقة 3 طلاب بالإكراه فى العجوزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط 3 أشخاص المتهمين بالشروع في سرقة 3 طلاب بالإكراه بالطريق العام بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وتلقى المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من 3 طلاب مفاده أنهم أثناء سيرهم بالطريق العام اعترضهم 3 أشخاص محاولين سرقتهم بالإكراه بدائرة القسم.

وبعد التأكد من صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الجناة وبحوزتهم سلاح أبيض المستخدم في الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.