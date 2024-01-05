نجاة شخصين من الموت على طريق الصف بالجيزة

وقع اليوم الجمعة، حادث انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق فى مركز الصف جنوب الجيزة، وقد تسبب الحادث في إصابة شخصين بجروح متفرقة.

وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر المحضر اللازم عقب إجراء المعاينات وإزالة أثار الحادث.

كانت قد تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى الصف، انتقل رجال الإسعاف إلى المكان.

تبين من خلال الفحص أنه أثناء سير دراجة نارية "موتوسيكل" اختلت عجلة القيادة من السائق، ما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتجت عن الحادث إصابة شخصين.