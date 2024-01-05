الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عصابة سرقة ماكينات الرى من الأراضى الزراعية بالشرقية

حبس عصابة
حبس عصابة

قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات ماكينات الري من الأراضي الزراعية بالشرقية، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية قيام 6 عناصر إجرامية، لاثنين منهم معلومات جنائية، واثنين منهم عميلان "سيئا النية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات ماكينات الرى من الأراضى الزراعية مستخدمين سيارة ربع نقل ومتخذين من دائرة مركز شرطة فاقوس مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية"، وبحوزتهم صندوق به معدات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم "6" وقائع بدائرة المركز وتصرفهم فى المسروقات بالبيع لعملائهما "سيئي النية" المشار إليهما، وأرشدوا عن المسروقات "6 ماكينات رى"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة تشكيل عصابي سرقات ماكينات الرى الأراضي الزراعية بالشرقية الامن العام

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