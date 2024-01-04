حبس أب متهم بقتل ابنه بالساحل لمدة 15 يومًا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل تجديد حبس أب متهم بقتل ابنه، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وتبيَّن من التقرير الطبي أن الضحية فارق الحياة طعنًا بسكين تسببت في حدوث تهتك في الأعضاء الداخلية للمجني عليه وأن قوة الطعنة أصابته بنزيف حاد تسبب في وفاته بعد دقائق معدودة من إصابته على يد والده وصرحت النيابة بإنهاء إجراءات الدفن.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بلاغًا بمقتل شاب على يد والده "مسن" في منطقة الساحل، وتمكنت قوة من القسم من إلقاء القبض على المتهم، وبمناقشته، اعترف بقتل ابنه بسبب إدمانه المواد المخدرة، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم مع مراعاة التجديد في الميعاد.