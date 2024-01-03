حبس موظف سب طبيبًا داخل عيادته بـ"ألفاظ نابية"

عاقبت محكمة جنح العجوزة موظف غيابيًا بالحبس لمدة شهر، لاتهامه بسب وقذف طبيب داخل عيادته، والشروع في التعدي عليه بالضرب.

كانت نيابة العجوزة أحالت بلاغ طبيب أطفال للمحكمة، والذي يتهم فيه موظفا بإحدى شركات التصدير والاستيراد بسبّه بألفاظ نابية وعبارات مسيئة تنال من كرامته داخل عيادته الكائنة بدائرة قسم العجوزة.

وقال الطبيب المجني عليه في البلاغ، إنه فوجئ بالمتهم عندما حضر للعيادة للكشف على ابنه يصيح في الممرض المسؤول عن تنظيم دخول المرضى، ويتهمه بأنه «مرتشٍ»، بعدما رفض الممرض إدخاله لغرفة الكشف في غير دوره، وطلبه تخطي مريض آخر في الكشف.

وعندما تدخل الطبيب لفض الاشتباك تعدى عليه المتهم بالسب والشتم بألفاظ بذيئة، وحاول التشابك معه بالأيدي، إلا أن الموجودين بالعيادة منعوه وتدخلوا لوقف تطور الأمر.

حرر الطبيب محضرًا بالواقعة، وأحالته النيابة للمحكمة فقضت بحكمها المتقدم.