الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف بالجيزة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بجنوب الجيزة، حبس تشكيل عصابي تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف في الجيزة.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة الجيزة)، تخصص نشاطهم الإجرامى في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية.. وبحوزتهم الدراجة النارية المستخدمة في وقائع السرقة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد (8) وقائع  سرقة، وأرشدوا عن المسروقات لدى عملائهم "سيئ النية" أمكن ضبطهم.

حبس تشكيل عصابي سرقة الخطف الجيزة

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