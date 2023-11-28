بسبب خلافات زوجية.. السجن 7 سنوات لقاتل زوجته فى منشأة القناطر

أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، حكمًا يقضي بحبس عامل بالسجن لمدة 7 سنوات عقب ثبوت اتهامه بقتل زوجته، بسبب خلافات زوجية بمنطقة منشأة القناطر.

وكانت النيابة العامة وفقاً لأمر الإحالة، قد وجهت للمتهم ع. ي. م متهم محبوس 25 عامًا يعمل عاملًا بكافيتريا ومقيمًا بقرية أبو غالب منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، تهمة القتل.

حيث قام المتهم بضرب زوجته المجني عليها د. م عمدًا، وذلك على إثر مشادة كلامية بينهما تطورت، قام على أثرها بالتعدي عليها ضربًا بيده، بأن كال لها عدة ضربات استقرت بوجهها ورأسها، التي أودت بحياتها ولم يكن يقصد من ذلك قتلها.