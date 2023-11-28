الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. النطق بالحكم في استئناف زوج أميرة شنب على حبسه 3 سنوات

حبس
حبس

تصدر بعد قليل محكمة جنايات جنوب الجيزة الابتدائية، قرارها في استئناف زوج المذيعة أميرة شنب على حكم حبسه لمدة 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه.

وكانت قد قضت محكمة جنح الشيخ زايد، بالحبس 3 سنوات على زوج الإعلامية أميرة شنب، في واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهم بمدينة الشيخ زايد في القضية رقم 719 لسنة 2023.

كانت جهات التحقيق استمعت لأقوال أرملة المجني عليه، والتي شهدت نقل زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على إثرها إلى مستشفى عام آخر، حيث تلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم عقر الكلب، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له، وتلقى الجرعة الثانية من المصل، وخلال البدء في إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير، وتلقيه المخدر تمهيدًا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجني عليه وعيه، حيث قدمت الشاهدة سندًا لذلك تقريرًا طبيًّا ثابتًا فيه تفصيلات حالة المتوفى الطبية.

محكمة جنايات جنوب الجيزة زوج المذيعة أميرة شنب المذيعة أميرة شنب أميرة شنب محكمة جنح الشيخ زايد

مواد متعلقة

حريق فى برج بشارع النيل.. والدفع بـ4 سيارات إطفاء

ضبطتهما على سرير واحد.. "أم زياد" من الشهرة لسجن النساء

سيدة وراء سرقة مبالغ مالية من شقة في العجوزة

الكيف لعب بعقله.. تفاصيل قصة ذبح "مدمن" لزوجته أثناء صلاتها

السيطرة على حريق فى شقة ببولاق الدكرور

السجن 10سنوات لـ 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في العياط

دون إصابات.. السيطرة على حريق في شقة سكنية بأوسيم

إصابة 5 في حادث سير على الطريق الدائري بالجيزة

الأكثر قراءة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28-11-2023 والقنوات الناقلة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

اليوم.. النطق بالحكم في استئناف زوج أميرة شنب على حبسه 3 سنوات

عاجل.. حكومة نتنياهو تصدق على إضافة 50 أسيرة فلسطينية للإفراج عنهن ضمن اتفاق الهدنة

الاحتلال يدرج اسم عهد التميمى ضمن الأسرى المحتمل إطلاق سراحهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟