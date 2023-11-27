الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالبدرشين

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكما بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، فى اتهامه بالإتجار في المواد المخدرة، فى البدرشين.

وكشف أمر الإحالة في القضية أنه في يوم 6 مايو 2022، بدائرة قسم شرطة البدرشين، تم القبض على المتهم محمد ح يعمل سائق توك توك، حيث حاز وأحرز كمية كبيرة من مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، بقصد الإتجار كما أنه أحرز ايضًا مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

محكمة سائق السجن المشدد الاتجار المواد المخدرة

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