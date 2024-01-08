الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثة محامي مشنوقًا بمكتبه في الإسكندرية

المحامي المتوفى
المحامي المتوفى

تكثف الأجهزة الأمنية بالإسكندرية جهودها لحل لغز العثور على جثة محامي مشنوقًا داخل مكتبه في منطقة الحضرة الجديدة. 

وكانت مديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بإبلاغ أهالي المنطقة بالعثور على جثة "محمود.م" محامي، داخل مكتبه بمنطقة الحضرة الجديدة، فعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مسرح البلاغ وتبين العثور على جثة شاب ثلاثيني معلقة بحبل في "جنش حديدي" بسقف إحدى غرف المكتب. 

وأشارت التحريات الأولية إلى توجه بعض عملاء المحامي إلى مكتبه للقائه في موعد محدد بينهم، فوجدوه  معلقًا في سقف غرفة المكتب. 

 

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وشكل مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسكندرية فريق بحث لكشف غموض الواقعة وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه، ويتولى فريق البحث فحص علاقات المحامي ومدى وجود خلافات له مع آخرين، كما يتم فحص كاميرات المراقبة في محيط المكتب وتفريغ كاميرات المراقبة بالمكتب نفسه للكشف عن المترددين عليه في وقت معاصر لوفاته. 

ومن جانبها، أمرت النيابة بنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتشريحها لبيان سبب وتوقيت الوفاة، وطلبت تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة واستدعاء اسرة المحامي المتوفى لسماع اقوالهم حول ملابساته وفاته وما اذا كانوا يتهمون أحد بقتله، ومازالت التحقيقات مستمرة. 

جثة محامي داخل مكتبه الإسكندرية لقوه مشنوق الداخلية مديرية أمن الإسكندرية

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