الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثة مسن فى ترعة بالمنوفية والقبض على القاتل

المجنى عليه
المجنى عليه

عثرت مباحث مركز تلا، التابعة لمدرية أمن المنوفية، على جثمان مسن  كان قد اختفى في ظروف غامضة منذ عدة  أيام،  وذلك داخل ترعة دائرة مركز تلا، وعلى الفور تم  نقل الجثمان إلى المستشفى المركزي تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

وترجع أحداث الواقعة لتلقي  اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة تلا، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثمان مسن، كان قد أُبلغ باختفاءه خلال الأيام السابقة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لتحقيق في الحادث وبيان ملابساته.

ونقلت الجهات الأمنية الجثمان لمستشفى تلا العام تحت تصرف النيابة العامة، ومن المنتظر أن يتم تحويل الجثمان إلى مشرحة شبين الكوم التعليمي لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة. 

من جانبه، أكد  صبحي محمد، نجل شقيقة صبحي طعيمة المسن الذي عثر على جثمانة داخل الترعة ، أن مركز  شرطة تلا التابع ألقى القبض على المتهم في واقعة مقتل خاله، والذي تجمعهما صداقة وشراكة في تجارة المواشي والمقيم أيضًا في نفس القرية قرية البندارية. 

وأضاف صبحي محمد ابن شقيقة المجني عليه، لموقع "الدستور"، أن خاله اختفى من يوم 2/1 الماضي، وعلى الفور قاموا بإبلاغ  مركز شرطة تلا بالواقعة، وكان المتهم يبحث معهم ويتظاهر بالقلق على شريكه أمام الجميع، ويحاول إبعاد الشبهة عن نفسه بأي طريقه إلى أن أظهرت إحدى الكاميرات أن المجني عليه دخل إلى منزل المتهم ولم يخرج منه، ووثقت الكاميرات خروج المتهم بعربة بحصان بعدها.

وبعد معاينة الكاميرات من أهل المجني عليه وشكوا في أمر المتهم، وقامت الأسرة على الفور إبلاغ  وحدة المباحث، وبعد تضيق الخناق على المتهم أرشد وحدة المباحث عن مكان الجثمان، والذي ألقاه في الترعة وبها حجارة محاولًا إخفاء معالم الجريمة، بغرض السطو على الشراكة التي تجمعهما، وخاصة أن المجني عليه لم يرزقه الله الإنجاب، وليس لديه أبناء فطمع في أملاكه.

وعلى الفور ألقت مباحث مركز تلا   القبض على "أ، أ" 32 عامًا، مقيم قرية البندارية التابعة لمركز تلا، بتهمة قتل المجني عليه، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بعد أن تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث. 

محافظة المنوفية مركز تلا جثة مسن ترعه بالمنوفية جريمة قتل

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