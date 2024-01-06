السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يهنئ الأنبا بنيامين بعيد الميلاد المجيد

محافظ المنوفية والأنبا
محافظ المنوفية والأنبا بنيامين

زار اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم، مطرانية المنوفية بشبين الكوم؛ لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

وكان في استقباله نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية، وقدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية لمطران المنوفية ورجال الكنيسة والأخوة الأقباط من مواطنى المحافظة بمناسبة عيدالميلاد المجيد، مؤكدًا أننا جميعًا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن مصر ستظل دائمًا وأبدًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة وتكاتف الشعب المصري في مواجهة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية، متمنيًا أن يديم الله على مصر السلام والمحبة والازدهار.

مطران المنوفية يشكر المحافظ 

وأعرب الأنبا بنيامين، عن سعادته بهذه الزيارة التى تؤكد روح المحبة بين أبناء الأمة، مقدمًا الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية ومرافقوه وحرصه على تواجده وتقديم التهاني بمناسبة العيد، متمنيًا أن يكون العام الجديد انطلاقة نحو آفاق المستقبل يحمل الخير لكل المصريين.

وثمَّن جهوده المبذولة في تبني وتنفيذ العديد من الخطط التنموية والخدمية بشتى القطاعات الحيوية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة، فضلًا عن تقديم أوجه الدعم اللازم والتواصل المباشر مع كل فئات المجتمع، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر وشعبها العظيم بالخير والأمن والأمان والاستقرار.

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