"صحة المنوفية" ترفع درجة الاستعدادات بالكنائس تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد

صرحت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بأنه قد تم عمل خريطة بتوزيع فرق المبادرات الرئاسية بالكنائس على مستوى المحافظة لتقديم الخدمات الطبية ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمنشآت الصحية التابعة لمديرية الصحة بالمنوفية والمستشفيات المحيطة بالكنائس الكبرى والحدائق والميادين والمتنزهات تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات على مدار الساعة بالمديرية برئاسة السيدة الدكتورة وكيل الوزارة.

كما تم التأكيد على الالتزام التام بتعليمات مكافحة العدوى وتوفير الواقيات الشخصية وأيضًا تجهيز فريق للانتشار السريع والتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أنه قد تم التأكد من توافر أكياس الدم وزيادة أعداد الأطباء النوباتجيين بالأقسام الحرجة والتأكد من جاهزية جميع الأقسام الحرجة والمعاونة وحصر ثلاجات حفظ الموتى وسرعة الإبلاغ عن المصابين الذين يتم استقبالهم بالمستشفيات، وكذلك توفير اللقاحات والأمصال والطعوم بجميع الوحدات والمستشفيات.