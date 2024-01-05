رئيس جامعة المنوفية يشارك فى اجتماع مجلس الجامعات الأهلية

شارك الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، في اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشئون البحث العلمي، الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت، القائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة، وأعضاء المجلس، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، وذلك بمقر الوزارة بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة.

أهمية مُشاركة الجامعات الأهلية في المشروعات التنموية

وأشار الدكتور أحمد القاصد، إلي أن وزير التعليم العالي، أكد على أهمية مُشاركة الجامعات الأهلية في المشروعات التنموية، موجها الشكر لجميع أعضاء مجلس الجامعات الأهلية على جُهودهم خلال الفترة الماضية.

وأضاف "القاصد" أن المجلس وافق على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني، بدءًا من السبت 13 يناير الجاري ولمدة أسبوعين بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، كما وافق المجلس على إنشاء 4 كليات جديدة بجامعة النيل الأهلية، وبدء الدراسة بالبرامج الجديدة بكلية الهندسة بجامعة بني سويف الأهلية، وإنشاء كلية الطب البشري بجامعة حلوان.

استعراض تفاصيل منظومة الجامعات الأهلية بالدولة المصرية

وقال رئيس جامعة المنوفية، إن وزير التعليم العالي استعرض، خلال الاجتماع، منظومة الجامعات الأهلية بالدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء 20 جامعة أهلية، بدأت الدراسة في 4 جامعات أهلية دولية، هي: "الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، الجلالة، المنصور الجديدة الأهلية"، ثم بدأت الدراسة في 12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية، خلال العام الدراسي 2022 /2023، وهي "بنها الأهلية، حلوان الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الإسكندرية الأهلية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الزقازيق الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية"، بالإضافة إلى وجود 4 جامعات أهلية وهي "النيل الأهلية، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، جامعة مصر للمعلوماتية".

الجامعات الأهلية تمتلك إمكانات كبيرة في مجال البحث العلمي والتطوير

وأشار "القاصد"، إلى أن الدكتور أيمن عاشور ثمن دعم القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والاهتمام بإنشاء الجامعات الأهلية؛ لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة للطلاب، فضلًا عن تقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدًا ضرورة التعاون والتكامل بين الجامعات، وتبادل الخبرات، وعقد شراكات مع الجامعات الدولية المرموقة، مشيرا إلى أن الجامعات الأهلية تمتلك إمكانات كبيرة في مجال البحث العلمي والتطوير، والتي يمكن الاستفادة منها في تنفيذ المشروعات التنموية؛ ومواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري في كل المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، والبيئية بكل المحافظات، وزيادة التعاون مع المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال إطلاق القوافل الطبية والتنموية للقرى الأكثر احتياجًا.

وأوضح "القاصد"، أن الاجتماع ناقش رؤى رؤساء الجامعات الأهلية، حول إعداد اللوائح الداخلية للجامعات الأهلية، والمعايير والمقومات الأساسية التي اعتمدت عليها جامعة بنها الأهلية في إعداد اللائحة الداخلية، مضيفا أن الوزير وجه بعقد ورشة عمل بحضور رؤساء الجامعات الأهلية لإعداد الأطر العامة للوائح الداخلية للجامعات الأهلية المختلفة.

كما وجه الوزير بضرورة الاستفادة من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 55 خلال فترة إجازة منتصف العام الدراسي، وتقديم كل التيسيرات للطلاب للمشاركة في المعرض وحضور الفعاليات المختلفة والمتنوعة التي ينظمها المعرض، لنشر الثقافة والمعرفة لدى شباب الجامعات بما يسهم في تنمية مداركهم وثقافتهم، وتعزيز روح الاطلاع والتعلم لديهم.