الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

دفنوا الفجر.. والد المتوفى وأسرته في ليبيا يناشد المسؤولين إعادة حفيده الناجي من الحادث

صوره من الدفن
صوره من الدفن

سيطرت حالة من الحزن على قرية أسريجة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، بعد وفاة  4 أفراد، زوج وزوجته وابنيهما، في حادث بدولة ليبيا، ودفنهم في مقابر القرية، عقب صلاة فجر اليوم.

وناشد والد الزوج  المتوفى، وأسرته، السلطات المصرية بالتدخل في الإجراءات ومساعدته في إعادة حفيده- الناجي الوحيد من الحادث- للعلاج في مصر، لأنه لا يوجد معه أي جواز سفر، وقد يواجهون إجراءات معقدة لاستعادته.

وأوضح شقيق المتوفى لـ"الدستور"، أن الأسرة توفيت ليلة رأس السنة وكانوا في طريقهم إلى التنزه، قبل تعرضهم للحادث، وراح ضحيته شقيقه وزوجته واثنين من أبنائه، والثالث في يتلقى العلاج في الرعاية المركزة.

وفي وقت متأخر من ليلة أمس، انتظر المئات من أبناء قرية أسريجة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية وصول الجثامين الـ4 للدفن بمقابر الأسرة بالقرية، بعد إنهاء الإجراءات القانونية في ليبيا ووصولها أمس إلى معبر السلوم البري.

وأكد شقيق المتوفى، أن شقيقه المتوفى يدعى عماد الدين مرتضى راغب الغزولي، خريج ليسانس الحقوق وسافر لدولة ليبيا منذ 15 عاما للعمل هناك واستقر وزوجته ولاء عبد الرحمن راغب الغزولي، ابنة عمه، ولديهم ثلاثة أبناء، توفي اثنين منهم في الحادث هم  حازم وملك، فيما أصيب الطفل الصغير بإصابات بالغة وجرى وضعه تحت الملاحظة في العناية المركزة.

محافظة المنوفية دفن الجثامين قرية اسريجة مصرع اسره من أربع افراد حادث لبيبا

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