الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط أكثر من 3 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بالمنوفية خلال شهر

جانب من اللحوم الفاسدة
جانب من اللحوم الفاسدة

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتشديد الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن بنطاق المحافظة وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة للوقوف على مدي صلاحية المنتجات ومدى توافر كافة السلع الغذائية والأساسية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

شنت مديرية الطب البيطرى حملات مكبرة برئاسة الدكتور رفعت حماد وكيل وزارة الطب البيطرى بالمنوفية وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والوحدات المحلية للمرور على المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة،وأسفرت عن تحرير (28) محضر جنح، وذلك لمخالفة أحكام القانون، بإجمالي مضبوطات تزيد عن (2) طن و(873) كجم لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 24 ديسمبر الحالي، وتحرير محاضر بتلك الوقائع وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في التنسيق التام مع مديريات الطب البيطرى والصحة والتموين  في شن الحملات الرقابية المفاجئة بنطاق المحافظة لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجارى وإتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقًا للصالح العام.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية أطنان لحوم فاسدة الطب البيطرى بالمنوفية لجنه من التموين

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