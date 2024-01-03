الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"زراعة المنوفية" تطلق حملات لصيانة محصول القمح وتحدد 1600 جنيه سعر استرشادي الفلاح

وكيل وزارة الزراعة
وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية

أعلنت مديرية الزراعة في بعض مركز محافظة المنوفية، عن عمل حملات لصيانة محصول القمح لكونه محصول استراتيجي وأمن قومي للبلاد وذلك في بداية موسم زراعتها، وأفادت الإدارة الزراعية بقويسنا (قسم القوارض) بأنه سيتم عمل حملة القوارض لصيانة محصول القمح وذلك باستخدام مبيد (الليبيت) وذلك بدءا من يوم 2024/1/21، تنتهى فى 2024/2/17.

 

وشددت مدرية الزراعة على الفلاحين والمزارعين التحفظ على حيواناتهم وثرواتهم الداجنة خلال فترة العلاج خشية حدوث أي حالة تسمم ومنعًا لتلوث البيئة نظرًا لخطورة هذا المبيد، على الكئنات الحية كالمواشي والدواجن.

 

تحديد سعر استرشادي القمح بالمنوفية للفلاحين في بداية الموسم 

 

وحددت مديرية الزراعة التابعة لمحافظة المنوفية، أسعارا استرشادية لمحصول القمح وذلك بعد عقد عدة اجتماعات و مقابلة بعض الفلاحين والرد على استفساراتهم وتم التأكيد لهم أن سعر توريد القمح هو سعر استرشادي ضمان ١٦٠٠جنيه وأن السعر وقت التسويق يكون طبقا للأسعار السائدة فى السوق المحلي بما يناسب الفلاح.
 

قام المهندس محمد بركات التركاوى، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، بالمرور على مركز الشهداء يرافقه المهندس مصطفى حشاد مدير إدارة الشئون الزراعية بالمديرية، وقد تم عقد اجتماع مع مسئولي الإدارة الزراعية بالشهداء وجرى التشديد على بعض النقاط الهامة، تمثلت في التالي:
 

  • سرعة الانتهاء من حصر القمح الفعلي المنزرع على الطبيعة وأن يكون بالدقة اللازمة والوصول إلى المستهدف.

 

  • سرعة إدخال الحصر على منظومة كارت الفلاح لسهولة صرف الأسمدة للمواطنين، كما شدد على التنبيه بضرورة المرور الدوري والمستمر على الأحواض واكتشاف أي مخالفة واتخاذ الإجراء القانوني وإزالتها فورا.

 

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