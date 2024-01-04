الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التضامن الاجتماعى بالمنوفية ينظم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانا بشبين الكوم

جانب من المعرض
جانب من المعرض

 

 نجحت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية فى تنظيم معرض بقاعة شهر زاد بنادى الغزل بشبين الكوم وذلك لتوزيع الملابس الجديدة مجانا على 350أسرة من أبناء قرى مركز شبين الكوم، وذلك بحضور كلًا من الاستاذ محمد جمعه، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، مرفت رمزى، وكيلة مديرية التضامن  بالمنوفية. 

واكد محمد جمعه، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، " إننا في  المنوفية، نعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى"،معربًا عن شكره لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدا في الدفع بجهود التنمية، موجها تحية خاصة لجمعية الأورمان الرائدة ومثمنًا جهودها  في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا لتطويروإعادة إعمار القرى.

وفى هذا السياق عبر الكثير من اهالى القرى المستفيدة بالمنوفيةعن فرحتهم الغامرة لتوزيع الملابس الجديدة عليهم تزامنا مع دخول العام الميلادى الجدىد 2024.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان المعرض شهد فرحة عارمة من الاهالى، حيث تم اصطحاب الاسر بأطفالهم ليختاروا كل ما يحتاجونه من ملابس جديدة واحذية مناسبة لهم، مؤكدًا على ان الهدف من تنظيم المعرض تخفيف العبء عن الاسر، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشددأ على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة

وأضاف أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم معارض الملابس تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

محافظة المنوفية التضامن الاجتماعي معرض ملابس معرض ملابس مجاني جمعية الأورمان

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