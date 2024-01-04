"قومي المرأه بالمنوفية" يعقد ندوة للتوعية بخطورة الزواج المبكر

نظم المجلس القومي للمرأة، فرع المنوفية ندوة تحت رعاية وإشراف الدكتورة سحر عبد الستار إمام عميد كلية الحقوق جامعه السادات ومقررالمجلس القومي للمرأة فرع المنوفية، الثلاثاء 2 يناير 2024، وذلك بحضور فريد هيكل رئيس الوحدة المحلية وممثل عن الأوقاف.

حاضرت الدكتورة سهام حمدى عضو بالمجلس القومي فرع المنوفيه عن الزواج المبكر والتوعية عن خطورة الزواج المبكر على بناتنا ومما يترتب علية من اسرة ضعيفة ومفككة وغير متوازنة وأولاد غير قادرين على مواجهة الحياة

وفي اطار المبادرة الرئاسية لمشروع تنمية الاسرة المصرية.نظم المجلس القومي للمراة بالمنوفية، ندوة بمصانع غزل شبين الكوم، تحت رعاية واشراف الدكتورة سحر امام.عميد كلية الحقوق جامعه السادات.ومقررالمجلس القومي للمراة فرع المنوفية.

حاضرت اليوم الدكتورة فريدة قنديل المقرر المناوب بالمجلس القومي فرع المنوفية بندوة في مصنع غزل شبين الكوم. عن العنف الاسري وأثره النفسي والجسد ي علي المرأة.



وحاضرت في الندوه الثانية سالي فتحي عضو المجلس عن ختان الإناث والأسئلة الشائعة عن الختان وكيفية إعادة تصحيح تلك الموروثات والمعتقدات، وأضراره الجسدي والنفسي على الفتيات، وكان هناك تفاعل بين الحضور من السيدات واسئله كثيرة منهم وتم الرد عليها.