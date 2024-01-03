الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

القبض على السائقين المتهمين بإشعال النار في صديقهم بالمنوفية

متهمين
متهمين

تمكنت مباحث قسم شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية بقيادة الرائد أحمد عرفة رئيس المباحث، من إلقاء القبض على سائقي توكتوك المتهمين بإشعال النيران بزميلهما بسبب الخلاف على الدور في وقت قياسي عقب وقوع الحادث، ونقلت سيارة إسعاف المجني عليه إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، لمحاولة إسعافه. 

وترجع أحداث وتفاصيل الواقعة لتلقي اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد شريف قبالي مأمور قسم شرطة شبين الكوم، يفيد ورود بلاغ إصابة سائق توك توك بحروق متفرقة لخلاف مع آخرين على أولوية الدور بدائرة القسم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم.

وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث بقيادة المقدم أحمد عرفة رئيس مباحث قسم شرطة شبين الكوم، والتي تمكنت من ضبط المتهمين بارتكاب الواقعة حيث تبين لهم أن الخلاف نشب على أولوية التحميل، وسكب أحدهما البنزين على المجني عليه، قبل إشعال النيران، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لحالته.

وحرر قسم شرطة شبين الكوم  محضرا بالواقعة، وذلك بعد سؤال شهود العيان، والمتهمين، كما تم إرفاق التقرير الطبي عن حالة المصاب، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث، ومتابعة القضية. 

محافظة المنوفية قسم شبين الكوم القبض على المتهمين إشعال النار بصديقهم الخلاف على أولوية التكميل

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