الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أوقاف المنوفية تعقد ندوات مشتركة بعنوان "الصحة الإنجابية"

جانب من الندوات
جانب من الندوات

وجَّه الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، بعمل ندوات مشتركة بين الأوقاف والصحة بالمنوفية بعنوان الصحة الإنجابية وحقوق الوالدين والولد، بناءً على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وفي إطار برتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة.

وقاد الدكتور خالد عبدالسلام، وكيل المديرية، والشيخ كمال عمار، مدير الدعوة وقيادات المديرية، والإدارات الفرعية بتنفيذ الندوات على أرض الواقع بمشاركة أطباء وأئمة المساجد عقب صلاة الجمعة مباشرة بمساجد المنوفية والتي لاقت استحسانًا من الجميع وإقبالًا غير مسبوق.

وأشاد الحضور بدور وزارة الأوقاف الفاعل في مناقشة القضايا التي تهم الأسرة والمجتمع متمنين تكرارها مرات عديدة.

يذكر أن وزارة الأوقاف، قد خصصت خطبة الجمعة الأولى من عام 2024، بالحديث عن هذا الموضوع المهم والذي نحتاج إليه في هذه المرحلة من بناء مجتمع قوي بدنيًا وعلميًا وثقافيًا ليشعر المواطن بالتنمية والرخاء والازدهار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

محافظة المنوفية ندوات مشتركة بين الأوقاف والصحة الصحة الإنجابية صحة المنوفية أوقاف المنوفية

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