"مشيت في الحرام".. اعترافات صادمة للمتهمة بقتل شقيقتها بجريمة شقة المعصرة

ادلت المتهمة الرئيسية في جريمة المعصرة باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة في القاهرة، خلال التحقيق معها في واقعة مقتل شقيقتها وخبير زراعي داخل شقة بشارع العشرين في المعصرة.

اعترافات المتهمة

وقالت المتهمة خلال التحقيقات، إن شقيقتها تركت المنزل منذ 8 اشهر، واتصلت بها وأخبرتها بأنها تركت المنزل بسبب تحكمات أشقائها، حيث قالت لها: «أنا زهقت من العيشة مع أخواتي»، ثم عادت واتصلت بها وأخبرتها بأنها عثرت على عمل كسكرتيرة في إحدى الشركات، وأن مالك الشركة أقام معها علاقة غير شرعية وأنها تسكن معه في الشركة، وبعد شهور تلقت اتصالا هاتفيا من شخص مجهول أخبرها بمكان شقيقتها في شارع العشرين في المعصرة بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

وأكملت المتهمة أنها ذهبت يوم الواقعة برفقة أشقائها و3 من أصدقائهم إلى مقر الشركة، وأخبروا الحارس بأنهم حضروا من أجل عمل، وكان بحوزتهم آلة حادة وكوريك، وصعدوا إلى الشقة وحين شاهدتهم المجني عليها طلبت عدم الحديث في حضور أصدقاء شقيقها.

وأضافت المتهمة، أنها هددت المجني عليه للزواج من شقيقتها بعيدا عن الفضيحة، إلا أنه رفض ذلك وأخبرهم بأنه لن يتزوج منها، وبعد ذلك نشبت مشادة كلامية، فأقدم أشقائها على إثرها بضربه بـ"الكوريك" حتى لقى مصرعه، ثم قيدوا حركة الفتاة وذبحها شقيقها مستخدما الآلة الحادة وفروا هاربين من الشقة.