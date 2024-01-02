العثور على جثتى طبيب وزوجته داخل شقتهما بمنطقة المعصرة.. والنيابة تحقق

تباشر جهات التحقيق بالقاهرة، إجراءاتها في العثور على جثتي طبيب وزوجته داخل شقة بمنطقة المعصرة، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

التحقيق في العثور على جثتى طبيب وزوجته داخل شقتهما بمنطقة المعصرة

كانت قد عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، على جثتى طبيب وزوجته داخل شقة بمنطقة المعصرة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة، بوجود جثتين داخل شقة بمنطقة المعصرة، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين وجود جثتى طبيب وزوجته وتم نقل الجثامين للمشرحة ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.