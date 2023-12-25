الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل سقوط 5 تشكيلات عصابية في قبضة أمن القاهرة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

واصلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات، وضبطت تشكيلا عصابىا مكون من 7 أشخاص لـ 5 منهم معلومات جنائية لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب جرائم سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع والاتجار فيها، وبحوزتهم مجموعة من أجزاء السيارات وسيارة مستولى عليها، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

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كما تم ضبط عاطلَين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المعصرة وبحوزتهما كمية من الكابلات الكهربائية والنحاس العازل للكابلات كمية من غطاء كابلات الضغط العالي جميعها خُردة مجهولة المصدر مجموعة من الأدوات، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة المضبوطات.

كما تم ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم حال قيامه بعرض جهاز طبى للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقيــة على أحد أصحاب محــال بيع المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.. وبمواجهته إعترف بسرقته من داخل مركز عيادات كائن بدائرة قسم شرطة المقطم بأسلوب التسلق وكسر النافذة بقصد التصرف فيه بالبيع.

وضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلَين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة بدر تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة المساكن بأسلوب التسلق، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهما.

كما تم ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر لقيامه بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال السرقة من داخل السيارات بأسلوب «المفتاح المصطنع»، وبحوزته 7 مفاتيح مصطنعة.

وبإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية تشكيلا عصابيا أسلوب المفتاح المصطنع قسم شرطة المعصرة قسم شرطة المقطم

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