الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن العام يضبط 3 تجار عملات أجنبية خلال 24 ساعة

الأمن المصري
الأمن المصري

شن قطاع الأمن العام حملات مكبرة على مدار 24 ساعة، أسفرت عن ضبط 3 من تجار العملات الأجنبية خارج قطاع السوق المصرفي، والتي تؤثر سلبا على الاقتصاد المصري.

مديرية أمن البحر الأحمر

ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة أول الغردقة وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية - محلية").

مديرية أمن الفيوم

ضبط (مالك محل مصوغات، عامل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة سنورس.. وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية").

مديرية أمن المنوفية

ضبط (حداد) بدائرة قسم شرطة شبين الكوم.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية").

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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