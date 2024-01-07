الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهم فى مصرع أشرف عبدالغفور للمحاكمة الجنائية

أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور

أحالت النيابة العامة بأكتوبر، فنان تشكيلي متهم بالتسبب في مصرع الفنان أشرف عبدالغفور، بحادث سير للمحاكمة الجنائية.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر في وقتٍ سابق، إخلاء سبيل المتهم في حادث وفاة الفنان أشرف عبدالغفور، بكفالة مالية تُقدَّر بـ10 آلاف جنيه على ذمة القضية.

ووجَّهت النيابة العامة بأكتوبر للمتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور، وإصابة زوجته في حادث مروري بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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النيابة تصرح بدفن جثمان الفنان أشرف عبد الغفور

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مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

تحقيقات موسعة

وفتحت النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث سير بأكتوبر.

واستمعت النيابة العامة إلى المتهم بارتكاب الواقعة، وتبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر، وكان في طريقه لمنزله.

وكشفت التحقيقات عن أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، مما أسفر عن تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الأمامى وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.

كلفت النيابة العامة مهندس فنى بمرور الجيزة لفحص أسباب وملابسات حادث تصادم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور، والتي أدت إلى مصرعه وإصابة زوجته بإصابات بالغة.

أشرف عبد الغفور مصرع الفنان اشرف عبد الغفور الفنان أشرف عبد الغفور فنان تشكيلي أكتوبر

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