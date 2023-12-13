الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عاجل.. إخلاء سبيل السائق المتهم فى حادث الفنان أشرف عبدالغفور

محكمة
محكمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر، إخلاء سبيل السائق المتهم في حادث الفنان أشرف عبدالغفور، بكفالة مالية تقدر بـ10 آلاف جنيه على ذمة القضية.

وكشفت التحقيقات، عن أن الفنان أشرف عبدالغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، مما أسفر عن تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الأمامى وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام. 
واعترف السائق المتهم بالتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور: لم أقصد التسبب في مصرعه، وكنت أحاول تفادي تماما وقوع الحادث، ولكن لم أستطع تفاديها، وفوجئت بسيارة الفنان أشرف عبدالغفور أمامي فصدمتها دون قصد بسبب ظلام الطريق، بعد محاولتي تفاديها لآخر لحظة لكن لم أتمكن من ذلك. 
وجاء في التقرير الطبي لحالة الفنان أشرف عبدالغفور، حضور المريض رفق سيارة الإسعاف فاقدًا للوعي وفى حالة سيئة يعانى من اشتباه نزيف حاد بالمخ، اشتباه نزيف بقاع الجمجمة، وكسور شديدة في القفص الصدري، ونزيف داخلي بالبطن، وكدمات متفرقة بالجسم، وتوفي على إثر ذلك.

محكمة أكتوبر الفنان أشرف عبد الغفور كفالة مالية القضية الطريق الدائري

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