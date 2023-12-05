الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اليوم.. ريهام عبدالغفور تتلقى عزاء والدها بمسجد الشرطة

ريهام عبدالغفور
ريهام عبدالغفور

تتلقى النجمة ريهام عبدالغفور، اليوم الثلاثاء، عزاء والدها الفنان القدير الراحل أشرف عبدالغفور، عقب صلاة المغرب فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد داخل قاعة الرزق، بعد أن غيبه الموت ورحل عن عالمنا مساء أمس الأول الأحد، إثر حادث سير مروع بطريق إسكندرية الصحراوي.

الحزن يخيم على الوسط الفني بعد رحيل الفنان أشرف عبدالغفور

وخيم الحزن على الوسط الفني، بعد رحيل الفنان أشرف عبدالغفور، وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام فى مصر والوطن العربي على الوداع الأخير وحضور مراسم الدفن والجنازة ظهر أمس الإثنين، من داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسط حالة من الصدمة والحزن، إذ حضر الجنازة نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، فى مقدمتهم الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، أحمد بدير، ميرفت أمين، بشرى، حنان مطاوع، وفاء عامر، أحمد السعدنى، سيد رجب، داليا البحيرى، دينا الشربينى، عمرو محمود ياسين، محمود الحدينى، محمد محمود عبدالعزيز، نهال عنبر، محمد الصاوى، فتوح أحمد، والمخرج أحمد صقر، الإعلامى عمرو الليثى، لقاء سويدان، إيهاب فهمى، محمد أبوداود، والفنان محمد على رزق، والمخرج أشرف فايق وآخرون.

تفاصيل وفاة أشرف عبدالغفور 

وجاء سبب وفاة الفنان القدير الراحل أشرف عبدالغفور، بعدما تعرض لحادث سير مروع بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وكان برفقة زوجته فاطمة، أثناء وقوع الحادث، وتم نقل الاثنين إلى مستشفى زايد التخصصي، وجرت محاولات إسعافهما، ولكن هناك لفظ الفنان أشرف عبدالغفور أنفاسه الأخيرة، ورحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ81 عامًا، ومن ثم توجهت ريهام عبدالغفور إلى المستشفى وسط حالة من الفزع والصراخ الشديد، وحرص على مرافقتها فى المستشفى نخبة كبيرة من الفنانين لمواساتها، فى مقدمتهم إيهاب فهمي، والفنانة القديرة سلوى محمد علي.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على نعي الفنان القدير الراحل أشرف عبدالغفور، داعيين له بالرحمة والمغفرة ولأهله وأسرته بالصبر والسلوان.

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