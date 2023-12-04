مش مصدقة والله.. ريهام عبدالغفور تودع والدها بكلمات مؤثرة

ودعت النجمة ريهام عبد الغفور، والدها الفنان القدير أشرف عبد الغفور، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد، إثر حادث سير مروع على طريق اسكندرية الصحراوي، بكلمات مؤثرة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وشاركت ريهام، بصورة تجمعها بوالدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، وعلقت قائلة: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا انا لله وانا إليه راجعون.. مش مصدقة والله إني بكتب عنك انت كده".



ريهام عبد الغفور لوالدها: حتوحشني أوي يا حبيبي

وأضافت ريهام: "حتوحشني أوي يا حبيبي.. توفي إلي رحمة الله تعالي أبويا وحبيبي وكل حاجة عندي في الدنيا.. الجنازة اليوم الأثنين الموافق 4 ديسمبر عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطه بالشيخ زايد والدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق الواحات بالسادس من أكتوبر، مطالبة الدعاء لوالدها بالرحمة والمغفرة قائلة: أرجوا قراءه الفاتحة والدعاء لأبي".

وبمجرد كتابة المنشور، سرعان ما انهالت التعليقات من جمهورها ومحبيها داعيين لوالدها بالرحمة والمغفرة ولها ولاسرتها بالصبر والسلوان.

تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

وفى سياق متصل، صرحت النيابة العامة بأكتوبر بدفن جثمان الفنان أشرف عبد الغفور، وتسليمه لذويه بعدما كشفت التحريات عن عدم وجود شبهة جنائية في الحادث الذي أودى بحياته وأنه مجرد تصادم بين سيارتين.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، هوية المتسبب في الحادث الذي أدى لمصرع الفنان أشرف عبد الغفور، وإصابة زوجته في حادث تصادم سيارتيهما بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في أكتوبر.

وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إلى أن قائد السيارة الأخرى فنان تشكيلي وجرى التحفظ عليه بعدما تبين عدم إصابته وسيتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

الجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورورد بلاغا أفاد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص، ومن ثم تبين وقوع حادث سير بين سيارتين، ومصرع قائد السيارة الأولى وتبين أنه الفنان أشرف عبدالغفور وكان برفقته زوجته التي تم نقلها في حالة خطر إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل جثمان الفنان أشرف عبدالغفور إلى ثلاجة المستشفى.