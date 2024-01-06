السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جهود مكثفة لضبط المتهم بقتل خبير زراعي وفتاة بالمعصرة

ضبط متهمين
ضبط متهمين

يكثف رجال مباحث القاهرة جهودهم للقبض على المتهم الرئيسى، في واقعة مقتل خبير زراعي وفتاة، داخل شقة بمنطقة المعصرة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على سيدة و3 أشخاص من المتورطين فى الواقعة.

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العثور على جثتى طبيب وزوجته داخل شقتهما بمنطقة المعصرة.. والنيابة تحقق

ويناقش فريق من رجال مباحث القاهرة مع أسرة الفتاة المعثور على جثتها مذبوحة بجوار جثة خبير زراعى داخل شقة بالمعصرة، للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة طبيعة العلاقة بين القتيل والقتيلة

وكشفت التحريات فى واقعة العثور على جثة رجل أعمال وسيدة مقتولين داخل شقة بمنطقة المعصرة، أن القتيل خبير زراعى معروف وحاصل على دكتوراه في تخصصه.

ودلت التحريات الأولية في واقعة العثور على جثتى رجل وسيدة مقتولين داخل شقة بالمعصرة أن الرجل تم قتله طعنا بالسكاكين فى جسده بينما قام الجناة بذبح الفتاة من رقبتها.

مباحث القاهرة المتهم الرئيسي مقتل خبير زراعى المعصرة قتل

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العثور على جثتى طبيب وزوجته داخل شقتهما بمنطقة المعصرة.. والنيابة تحقق

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