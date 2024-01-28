"بجيبلهم حاجة حلوة".. اعترافات توربيني الهرم المتهم بالتحرش بالأطفال

"أنا مريض بالأطفال معرفش بعمل كده إزاي بس بستغل وجود أي طفل عندي في المحل وبعمل معاه كده وكنت بعتمد على خوفهم أنهم مش هيبلغوا حد باللي حصلهم"، بهذه الكلمات بدأ عجوز اعترافاته عقب القاء القبض عليه بتهمة التحرش بطفل داخل مخزن في منطقة الهرم.

أضاف العجوز في اعترافاته ان المجني عليه لم يكن الأول وأنه اعتاد هتك عرض الأطفال الصغار الذين يترددون عليه لشراء احتياجات منازلهم حيث يستدرجهم بقطع حلوى الى المخزن بعيدا عن الاعين ويقوم بتجريدهم من ملابسهم وهتك اعراضهم تحت صرخات ورعب الاطفال واعتراضهم.

وقال المتهم إنه كان يخيف الاطفال لعدم ابلاغ اي احد من اسرهم بما يفعله معهم حتى فوجئ بالقاء القبض عليه بعد ابلاغ الطفل الأخير والده بما تعرض له.

تلقى قسم شرطة الهرم من عامل بتعرض نجله البالغ طفل 10 سنوات للتحرش من قبل شخص مسن، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ وأن المتهم استغل وجود الطفل لشراء الطلبات من محل عطارة واستدرجه داخل المخزن وتحرش به.

بإجراء التحريات، تبين أنها ليست الواقعة الأولى للمتهم وأنه تحرش بأكثر من طفل من قبل وأفادت التحقيقات، أن المتهم استغل وجود الطفل لشراء الطلبات من محل عطارة واستدرجه بقطعة حلوى داخل المخزن وتحرش به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.