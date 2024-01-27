السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

استدرجه بقطعة حلوى.. قرار جديد ضد مُسن تحرش بطفل داخل مخزن في الهرم

تحرش
تحرش

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس مُسن، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتحرشه بطفل 10 سنوات داخل مخزن في الهرم.

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع "مسن" تحرش بطفل يبلغ من العمر 10 سنوات بعد استدراجه لمخزن عطارة في الهرم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم لم تكن تلك الواقعة الأولى له، بل تكررت عدة مرات مع أطفال آخرين.

وأفادت التحقيقات، أن المتهم استغل وجود الطفل لشراء الطلبات من محل عطارة واستدرجه بقطعة حلوى داخل المخزن وتحرش به.

تلقى قسم شرطة الهرم من عامل بتعرض نجله البالغ طفل 10 سنوات م للتحرش من قبل شخص مسن، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ وأن المتهم استغل وجود الطفل لشراء الطلبات من محل عطارة واستدرجه داخل المخزن وتحرش به.

بإجراء التحريات، تبين أنها ليست الواقعة الأولى للمتهم وأنه تحرش بأكثر من طفل من قبل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

قاضي المعارضات جنوب الجيزة حبس م سن تحرش مخزن في الهرم مسن

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