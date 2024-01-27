حبس عاطلين بتهمة سرقة مبلغ مالي من شقة في الساحل 15 يوما

جددت نيابة الساحل بحبس عاطلين بتهمة سرقة مبلغ مالي من داخل شقة سكنية بأسلوب “كسر الباب” منطقة الساحل 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما.

وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) وبحوزتهما (مبلغ مالي) عقب قيامها بسرقة بعض المتعلقات من داخل شقة بدائرة قسم شرطة الساحل بأسلوب “كسر الباب”.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط جهاز (لاب توب) بمسكن أحدهما وأضافا بقيامهما بالتصرف في باقي المسروقات بالبيع.

وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.