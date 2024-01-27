السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين بتهمة سرقة مبلغ مالي من شقة في الساحل 15 يوما

لصوص
لصوص

جددت نيابة الساحل بحبس عاطلين بتهمة سرقة مبلغ مالي من داخل شقة سكنية بأسلوب “كسر الباب” منطقة الساحل 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما. 

وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) وبحوزتهما (مبلغ مالي) عقب قيامها بسرقة بعض المتعلقات من داخل شقة بدائرة قسم شرطة الساحل بأسلوب “كسر الباب”.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط جهاز (لاب توب) بمسكن أحدهما وأضافا بقيامهما بالتصرف في باقي المسروقات بالبيع.

وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

نيابة الساحل عاطلين أسلوب “كسر الباب” منطقة الساحل مباحث القاهرة سرقة مبلغ مالى

مواد متعلقة

تجديد حبس عاطل طعن طالب ثانوي بسبب خلافات بينهما بالإسكندرية

تجديد حبس متهم بسرقة المواطنين بأسلوب "النشل" فى روض الفرج

تجديد حبس المتهم بقتل لص حال محاولته الدفاع عن نفسه فى المطرية

تجديد حبس 6 عاطلين ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة فى المعصرة ودار السلام

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة وأمطار غزيرة فى هذه المناطق

كام طوبة النهاردة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

ارتفاع عدد ضحايا حريق مقهى الإبراهيمية فى الإسكندرية لـ2

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيين.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

د. منى حلمى

الجهاد فى بلاد الكفر

صفاء النجار

كسر الخاطر

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

ماجد حبته

ما بعد أوامر العدل الدولية

صور

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندي: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟