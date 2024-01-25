تجديد حبس 6 عاطلين ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة في المعصرة ودار السلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، استمرار حبس 6 عاطلين لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بالمعصرة ودار السلام، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

حبس 6 عاطلين لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بالمعصرة ودار السلام

تعود البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (1.350 كيلو جرام لمخدر الحشيش - فرد خرطوش وطلقتين - سيارة “مستأجرة”- 2 سلاح أبيض).

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة ) وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الإستروكس - 1000 قرص مخدر لعقار "ترامادول")، ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة دار السلام وبحوزتهما (كمية من المواد المخدرة "الهيروين، الآيس، الهيدرو" - 2 سلاح أبيض) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.