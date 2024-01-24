حبس عامل قتل زوجته طعنا بالسكين بسبب خلافات بينهما فى الإسكندرية

قررت نيابة باب شرق بالإسكندرية، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل زوجته بسكين عمدا بسبب وجود خلافات بينهما بسبب تعاطيه المخدرات، وندب الطبيب الشرعى لتشريح جثة المجنى عليها لبيان سبب الوفاة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ بمقتل ربة منزل

تلقي اللواء خالد البروى، مساعد الوزير مدير امن الإسكندرية، إخطارا من مأمور وضباط قسم شرطة باب شرق، يفيد مقتل ربة منزل بالشقة سكنها بدائرة القسم علي يد زوجها.

انتقال الشرطة

على الفور انتقل ضباط قسم شرطة باب شرقي إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة المجني عليها "ر.م.ف" ربة منزل، مسجاة علي الارض ترتدى كامل ملابسها، وبمناظرتها تبين إصابتها بعدد 42 طعنة بمختلف أنحاء الجسم.

وجود خلافات بينهما

كشفت التحريات المبدئية، أن زوج المجنى عليها م.ش.ج، "عامل" وراء ارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما بسبب تعاطيه المخدرات، وبخاصة مخدر "الأيس" ويوم الحادث وقعت بينهما مشادة، فتوجه على إثرها إلى مطبخ الشقة واستل سكينا وقام بتسديدها إليها مما ادي الي اصابتها بعدة طعنات أمام أطفالهما الثلاثة، واضافت التحريات ان المتهم قال لأطفاله "أمكم هى اللى عملت كده" ثم لاذ بالفرار تاركا جثة زوجته غارقة فى الدماء.

القبض علي المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين ألقى القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته علي السكين المستخدمة فى الواقعة، تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.