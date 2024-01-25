تجديد حبس عاطل طعن طالب ثانوي بسبب خلافات بينهما بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بطعن طالب بالثانوية العامة وإصابته بإصابات خطره، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المصاب عن الواقعة بعد تماثله الشفاء، والتحفظ على كاميرات المراقبة لفحصها، وسرعة طلب تقرير الطب الشرعي عن حالة المصاب.

بلاغ بالتعدي على طالب

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ من المستشفى بوصول طالب، مصابا بطعنات متفرقة فى الرأس وأنحاء متفرقة من الجسد.

المتهم طعن المجني عليه

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم فى الواقعة، وتبين أن المتهم ع.م، عاطل، فى العقد الرابع من العمر، طعن طالب يدعى مصطفى؛ 18 سنة، فى الصف الثالث بالثانوية العامة، بعد التضييق عليه خلال قيادة المجنى عليه دراجة نارية رفق ابن خالته وصديق له من أجل شراء ملزمة وكتب دراسية.

وتوصلت التحريات، أن الطالب المجني عليه كان يسير بالدراجة البخارية، وقام المتهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض، عبارة عن مطواة، بعد أن قام بالنزول من سيارته وتوجه للتعدي عليه بسبب خلافات بينهما مما ادي الي إصابته في الرأس من الخلف تسببت فى خياطتها بـ 24 غرزة، كما أنه تم استئصال الطحال نتيجة طعنه بالبطن وتسبب في قطع الشريان الرئوي والحجاب الحاجز، كما تسبب في انكماش الرئة بعد دخول هواء اليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود عيان الواقعة وإلقاء القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.