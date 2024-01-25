الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حبس سيدة وعاطلين للتزوير والنصب على رواد الأحوال المدنية بالإسكندرية

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت النيابة العامة بالإسكندرية تجديد حبس سيدة وعاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وممارسة أعمال الوساطة والسمسرة في مجال الأحوال المدنية بدون وجه حق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً يفيد بورود معلومات سرية لضباط قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، بقيام 3 أشخاص من بينهم سيدة، لهم معلومات جنائية، مقيمين بالإسكندرية بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وممارسة أعمال الوساطة والسمسرة في مجال الأحوال المدنية بدون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض على المتهمين وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على عدد من أختام شعار الجمهورية وعدد من الاسطمبات خاصة بجهات حكومية وعدد من الأكلاشيهات وأجهزة وأدوات تستخدم فى التزوير، وأسطوانات CD مُحمل عليها برامج تستخدم فى التزوير وعدد من أصول شهادات ومستندات وأوراق مزورة ومعدة للتزوير و4 هواتف محمولة تحوى تعاملات في أوراق مزورة مع عملائهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولة نشاطهم الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

حبس سيدة وعاطلان للتزوير والنصب بالاسكندرية النيابة العامة

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