الجمعة 08 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شاب يقتل طالبًا أمام أعين والدته فى الإسكندرية

سكين
سكين

نجحت أجهزة البحث الجنائي بالإسكندرية في ضبط طالب بالإسكندرية لقيامه بالتعدى على آخر وإحداث إصابته التى أودت بحياته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لـقسم شرطة أول المنتزه، بمديرية أمن الإسكندرية، من أحد المستشفيات باستقباله (طالبا- مقيم بدائرة القسم- مُصابا بجرح طعنى نافذ بالصدر وتوفى أثناء إسعافه).

txt

أمن الإسكندرية تعلن الحركة الداخلية لتنقلات الضباط داخل اقسام الشرطة

تم تشكيل فريق بحث جنائي عالي المستوى، وبالانتقال وسؤال والدته قررت بقيام (طالب- مقيم بذات العنوان) بالتعدى على نجلها بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته، فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وذلك لحدوث مشاجرة بينهما لخلافات حول الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

txt

الإعدام لفرد أمن اعتدى على طالبة بالإكراه فى الإسكندرية

أجهزة البحث الجنائي بالإسكندرية طالب بالإسكندرية قسم شرطة أول المنتزه طالب يقتل زميله مقتل طالب في الإسكندرية

مواد متعلقة

ضبط 4 متهمين بقتل مواطن في بدر

"المرور" تضبط 94403 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

أجهزة الأمن توجه ضربات قاضية لتجار العملات الأجنبية بالمحافظات

ضبط متهم بسرقة السيارات فى السلام

ضبط صاحب سيارة بزجاج فاميه دون لوحات فى مطروح

"الداخلية" تكشف ملابسات التعدى على بائع بالمرج وتضبط سائقًا عرض حياة المواطنين للخطر

خلال 48 ساعة.. الأمن الاقتصادي يضبط 25212 قضية سرقة تيار كهربائي

الداخلية تضبط المتهم بالتعدي بالضرب على بائع جائل

الأكثر قراءة

قائد الأمن الوطنى الفلسطينى يكشف لـ"الدستور" أسباب عودة الاشتباكات لمخيم عين الحلوة

رئيس "الشرقية للدخان": أزمة السجائر تنتهى قريبًا.. وحققنا أرباحًا تاريخية (خاص)

وزيرة الهجرة تكشف لـ"الدستور" آخر تطورات تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية

ضبط صاحب سيارة بزجاج فاميه دون لوحات فى مطروح

استقرار بعد ارتفاعات متتالية.. سعر الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

مقتل مواطن بعد الاعتداء عليه فى قرية قلما بقليوب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قاضى قضاة فلسطين: عدوان الاحتلال على مصلى باب الرحمة تصعيد للحرب الدينية

قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وقرى جنوب جنين

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية