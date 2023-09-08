شاب يقتل طالبًا أمام أعين والدته فى الإسكندرية

نجحت أجهزة البحث الجنائي بالإسكندرية في ضبط طالب بالإسكندرية لقيامه بالتعدى على آخر وإحداث إصابته التى أودت بحياته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لـقسم شرطة أول المنتزه، بمديرية أمن الإسكندرية، من أحد المستشفيات باستقباله (طالبا- مقيم بدائرة القسم- مُصابا بجرح طعنى نافذ بالصدر وتوفى أثناء إسعافه).

تم تشكيل فريق بحث جنائي عالي المستوى، وبالانتقال وسؤال والدته قررت بقيام (طالب- مقيم بذات العنوان) بالتعدى على نجلها بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته، فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وذلك لحدوث مشاجرة بينهما لخلافات حول الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.