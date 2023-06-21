الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الإعدام لفرد أمن اعتدى على طالبة بالإكراه فى الإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور خيرى أحمد الكباش، بمعاقبة فرد أمن بالإعدام شنقا، عما نسب إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بخطف المجنى عليها بالإكراه والتعدى عليها، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عمرو محمد القونى، والمستشار محمد منير طاهر، والمستشار الحسينى أحمد عطا، وسكرتير المحكمة ناصر عبد المنعم.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 21628 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة سيدى جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة سيدى جابر، ببلاغ يفيد بقيام المتهم بخطف المجنى عليها تحت التهديد والتعدى عليها بالعقار محل سكنها بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدى جابر، أنه أثناء دلوف المجنى عليها "ف.أ.م" طالبة، 20 سنة، إلى محل سكنها، تتبعها المتهم "م.م.م"، أمن عقار، مستقلا المصعد برفقتها، وعند نزولها إلى الطابق محل الشقة سكنها جذبها قسرًا إلى الطابق السابع غير المأهول بالسكان، وأسقطها أرضًا وتعدى عليها ضربًا وتحصل منها على هاتفها المحمول لمنع التواصل مع من ينجدها، وتمكن من ضربها مستخدمًا زجاجة عطر عدة مرات على رأسها محدثًا إصابتها، وأشهر في وجهها سلاحًا أبيض سكينًا متوعدًا إياها بالإيذاء لمواصلتها الصراخ وتعدى عليها.

واصطحبها بالقوة إلى محل سكنها وأغلقت باب الغرفة عليه وأبلغت والدتها، وتم إلقاء القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة تولت التحقيقات وقررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وعرض المجنى عليها على الطب الشرعي للكشف عليها، وثبت من تقرير الطب الشرعى للمجنى عليها، الإصابات الموصوفة بالكشف على المجنى عليها، وإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أحالت أوراقه للمفتي، وبعد أخذ الآراء أصدرت حكمها بالإعدام للمتهم.

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