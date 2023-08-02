أمن الإسكندرية تعلن الحركة الداخلية لتنقلات الضباط داخل اقسام الشرطة

أعلن اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، حركة التنقلات الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية لعام 2023، والتي شملت 26 قيادة أمنية، وذلك للوصول إلى أعلى مستوى للأداء الأمني في المدينة خلال عملهم للحفاظ على الأمن بين المواطنين.

وجاء في حركة التنقلات تعيين العميد سامح نجيده، وكيلًا عامًا مباحث الإسكندرية، والعقيد نعمان أبو السعد، رئيسًا لمباحث مرور الإسكندرية، والمقدم فادي أبو الدهب، رئيس مباحث مينا البصل، والمقدم أحمد شمس، رئيسًا لمباحث قسم شرطة ثالث المنتزه، والمقدم محمد إسماعيل، رئيسًا لمباحث قسم شرطة الدخيلة، والرائد محمد مصطفى، رئيس مباحث الجمرك، والمقدم خالد ثروت، رئيس مباحث النجدة، والعقيد ياسر القطان، مأمور لقسم شرطة الدخيلة، والمقدم عبد الرحمن سلامة، رئيس مباحث اللبان.

وتعيين المقدم محمد نيرانة، رئيس مباحث قسم سيدي جابر، والمقدم شادي عليوة، رئيس مباحث شرق، والمقدم أمير مصطفى، رئيس مباحث كرموز، والمقدم محمد الخبي، رئيس مباحث المنتزه تان، والمقدم عبد العزيز عبد الحي، رئيسًا لمباحث قسم شرطة العطارين، والمقدم محمد رجب، رئيس مباحث الرمل ثان، والمقدم شهاب مصطفى، رئيس مباحث الرمل أول، المقدم محمد عز رئيس مباحث المنشية، والمقدم حسين الأفندي، رئيس مباحث محرم بك.

كما ضمت قائمة حركة التنقلات المقدم أحمد رستم، رئيس مباحث العامرية أول، واللواء حازم عطية، مساعد فرقة العامرية، والعقيد هيثم عبد المنعم مفتش فرقة العامرية ثان، والمقدم عهد بسيوني، مفتش فرقة اللبان، والعميد أحمد الصخري، مأمور سجن برج العرب، والعميد محمد التهامي، مأمور قسم العامرية أول، والعقيد مصطفى المسلماني، مأمور قسم البرج، والعقيد محمد إسماعيل مأمور العامرية ثان.