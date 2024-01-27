حبس مقاولين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش فى كرداسة

أمرت نيابة شمال الجيزة بحبس مقاولين، بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش في كرداسة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد شنت حملة أمنية مكبرة لضبط المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بمختلف أنحاء القطاع، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط متهمين بحوزتهم مواد مخدرة.

وحققت الحملة العديد من النتائج الإيجابية، والتي كان أبرزها: ضبط مقاولين، مقيمين بدائرة مركز شرطة كرداسة، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.