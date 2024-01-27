السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس مقاولين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش فى كرداسة

حشيش
حشيش

أمرت نيابة شمال الجيزة بحبس مقاولين، بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش في كرداسة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد شنت حملة أمنية مكبرة لضبط المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بمختلف أنحاء القطاع، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط  متهمين بحوزتهم مواد مخدرة.

وحققت الحملة العديد من النتائج الإيجابية، والتي كان أبرزها: ضبط مقاولين، مقيمين بدائرة مركز شرطة كرداسة، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

نيابة شمال الجيزة مخدر الحشيش كرداسة ضبط المتهمين أمن الجيزة

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