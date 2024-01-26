حبس المتهم بسرقة بطاريات السيارات فى إمبابة

أمرت نيابة شمال الجيزة، بـحبس عاطل بسرقة بطاريات السيارات في إمبابة.

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عاطل متهم بسرقة بطاريات السيارات في إمبابة.

وردت معلومات إلى المقدم محمد السعودي، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة بطاريات السيارات، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب 7 وقائع، وأرشد عن المسروقات لدى عميله مالك مخزن خردة تم ضبطه وأرشد عن المسروقات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.