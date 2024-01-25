الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلافات الكيف.. حبس عاطل بتهمة قتل صديقه في منشأة القناطر

حبس عاطل
حبس عاطل

قررت جهات التحقيق بشمال الجيزة، الخميس، حبس عاطل بتهمة قتل صديقه بطلق ناري بسبب خلافات على المخدرات في منشأة القناطر.

وتبين من التحقيقات أن المتهم والمجني عليه مسجلين خطر في قضايا مخدرات وسرقة، وأن الجريمة بسبب خلافات مالية على المخدرات، فأنهى المتهم حياة صديقه بطلق ناري.

وتلقى قسم شرطة منشأة القناطر، بلاغا بالعثور على جثة عاطل "مسجل خطر" ملقى على ضفاف النيل بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين أن الجثة بها آثار طلقة نارية، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه، عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" أيضا، بسبب خلافات مالية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، ليتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة للتحقيق.

حبس عاطل قتل صديقه منشأة القناطر أخبار الحوادث حوادث الدستور قسم شرطة منشأة القناطر قتل صديقه خلافات على المخدرات

مواد متعلقة

تجديد حبس المتهم بقتل لص حال محاولته الدفاع عن نفسه فى المطرية

الأكثر قراءة

صلاح يوجه رسالة لمنتقديه بعد خروجه من معسكر مصر: "حاولوا أكتر"

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

عاجل| موقف الأهلي النهائي من بيع إمام عاشور: سعره 10 ملايين إسترليني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

محمد الراعي

‏بطولة المفاجآت.. كوت ديفوار عاد لينتقم.. وطريق الفراعنة مفتوح

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

صور

مصر في معرض الكتاب: أهلاً بكم في "أم الدينا"

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة