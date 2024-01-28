الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهم بقتل زوجته "عروس أكتوبر" للجنايات

جريدة الدستور

بعد قرابة عام من الجريمة أحالت جهات التحقيق بالجيزة، المتهم بقتل زوجته "عروس أكتوبر" أو كما اشتهرت اعلاميا بـ"ممرضة أكتوبر" بعد 6 اشهر من الزواج الى محكمة الجنايات بتهمة ضرب أفضى إلى موت.

اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهم بقتل زوجته ممرضة أكتوبر، خلال تحقيقات النيابة العامة التي أجريت معه، حيث قرر بأنه بالغ من العمر 28 عاما، ويعمل ممرضا في مستشفى الدمرداش حيث كانت تعمل زوجته المجني عليها فاطمة أيضا، وتعرف عليها من خلال عملهم سويا في المستشفى، حتى طلبها للزواج، وتزوجا قبيل وفاتها بـ 4 أشهر.

وقال المتهم بقتل زوجته فاطمة ممرضة أكتوبر: «الخناقات بيني وبين فاطمة الله يرحمها كانت كتير لكن كنا بنتصالح بسرعة أنا وهي وده عشان الحب اللي كان بينا، وفاطمة كانت كويسة جدا وبتعمل كل حاجة في البيت من أكل وتوضيب ونظافة وحتى العلاقة الزوجية، لكن كان عندها عيب واحد بس أنها عنيدة ودماغها ناشفة ومش بتسمع الكلام».

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وكشف المتهم بإنهاء حياة زوجته ممرضة أكتوبر خلال تحقيقات النيابة العامة، ما حدث يوم السادس من إبريل الماضي - ليلة الواقعة في رمضان - حيث قال «يوم الحادث كنا بنفطر عادي وبعد ما خلصنا الفطار حصل بينا خناقة أنا وهي وبعدين لقيتها بتقولي أنا هموت نفسي وأخلص، وجريت على المطبخ تجيب آلة حادة، وأنا جريت وراها لقيتها ماسكة في إيديها آلة حادة، قولتلها بتعملي إيه إنتي دماغك راحت خالص».

وتابع المتهم في إعترافاته، مسكتها من وشها وبعدين من رقبتها وحاولت أسحب منها الألة الحادة دي، وهي كانت بتتحرك بجسمها عشان تفلت مني ومرة واحدة لقيت الألة الحادة عورتها في صدرها، روحت مخرجها من المطبخ عشان ضيق وجريت جبت مناديل من أوضة النوم بس معرفتش انشّف الجرح، فتحت باب الشقة وقعدت أنادي بصوت عالي محدش طلع.

أضاف المتهم بقتل فاطمة ممرضة أكتوبر، بعدين أتصلت بأبويا وقولتله وهو طلع جري على فوق، وأول ما دخل راح شايلها معايا ونزلنا بيها كانت أمي جابت عربية تحت وحطينا فاطمة فيها وجرينا على مستشفى 6 أكتوبر وهناك لقيت الدكتور بيقولي شد حيلك، وأتقبض عليا، مشيرا إلى سابقة تعديه على المجني عليه بالضرب قائلا: أنا ضربتها بالحزام على رجلها قبل كدة، وأنا وهي كنا بنعض بعض يعني العض اللي في جسمها ده هزار.

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