الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

راح الدرس ومرجعش.. مأساة طالب ثانوي عثر على جثته مقسومة نصفين بالدقهلية|صور

الضحية إيهاب اشرف
الضحية إيهاب اشرف عبد العزيز

حالة من الحزن يعيشها أهالي مدينة بلقاس، بعد العثور على جثة الشاب إيهاب أشرف عبد العزيز طالب الثانوي، مشطورة نصفين في جوال بمصرف. 

 

مأساة طالب ثانوي 

صباح الثلاثاء الماضي خرج الطالب إيهاب من منزله للذهاب لى الدرس لكنه تغيب عن موعد عودته للمنزل، ما آثار قلق والدته، خاصة مع الإغلاق المفاجئ لهاتفه وقال والده، إن والدته قامت بالاتصال به أثناء توجهه إلى أحد الدروس الخصوصية، واطمئنت عليه، ثم عاودت الاتصال مرة أخرى فقام أحد الأشخاص المجهولين بالرد وطلب مبلغ 100 ألف جنيه، مؤكدا احتجازه لنجلهما.

عدة ساعات مرت في البحث عن الطالب وأبلغ والده الشرطة، مشيرا إلى أنه يمتلك معرض أدوات منزلية وربما طمع أحد به دفعه لاختطاف ابنه وطلب فدية، ولكن أثناء البحث كانت الفاجعة بالعثور على جثة الطالب إيهاب داخل جوال ومشطورة نصفين وملقاة في مصرف بحر التبن. 

 

جثة نصفين

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة الستاموني، التابعة لمدينة بلقاس، بالعثور على جثمان صبي ملقى بمصرف بحر التبن. 

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وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني، لمكان البلاغ محل، وبالفحص تبين أن الجثمان لصبي يدعى إيهاب أشرف عبدالعزيز، ١٥ سنة طالب ثانوي مبلغ باختفاءه منذ يومين، وعثر عليه مكبل وجثمانه مشطور إلى نصفين.

فريق بحث 

وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفي بلقاس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لأعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تكثف قوات الأمن من جهودها لكشف المتهم بإرتكاب الواقعة وملابساتها.

وشكلت مباحث الدقهلية بمعاونة الأمن العام فريق بحث للتوصل لهوية الجناة والدافع وراء ارتكابهم الجريمة، حيث يتم البحث عن الموقع الجغرافي الأخير لهاتف الطالب المجني عليه أثناء طلب فدية من أسرته. 

الضحية إيهاب اشرف عبد العزيز
الضحية إيهاب اشرف عبد العزيز
الضحية إيهاب اشرف عبد العزيز
الضحية إيهاب اشرف عبد العزيز
راح الدرس ومرجعش مأساة طالب ثانوي الدقهلية مدينه بلقاس جثة ايهاب اشرف الطالب ايهاب

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