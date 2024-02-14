الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل صديقه في كمبوند بأكتوبر

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بقتل صديقه داخل شقة سكنية في أحد الكمبوندات الشهيرة بحدائق 6 أكتوبر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأفات التحريات بأن الشقة محل الجريمة ملك لشخصين، وهما: "أحمد. س"، و"ماجدة. ع"، واللذان لم يكونا متواجدين وقت الحادث.
 

وتبين أن مرتكب الجريمة صديق المجني عليه حيث اندلعت بينهما مشاجرة، فطعنه المتهم ولاذ بالفرار بعد ارتكاب جريمته تاركًا جثة صديقه "إسلام" على الأرض وسط بركة من الدماء، ولكن نجحت قوات الأمن في القبض عليه، وفي حضور ممثل النيابة العامة وتحت حراسة أمنية مشددة، اصطحبت الشرطة المتهم لتمثيل جريمته وإيداعه بعدها الحجز.

قاضي المعارضات قتل صديقه شقة سكنية الكمبوندات الشهيرة حدائق 6 أكتوبر

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